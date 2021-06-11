В России за сутки выявили 12 505 заразившихся коронавирусом

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 505, это максимальный показатель с 22 февраля. Общее количество инфицированных достигло 5 180 454, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,24%.

Выписались после выздоровления за сутки 10 188. Всего уже выздоровели 4 782 183 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 396 против 383 днем ранее. Всего от инфекции умерли 125 674 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,43%, следует из данных штаба.-0-