В России за сутки выявили 12 742 случая заражения COVID-19

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 12 742. Общее количество инфицированных достигло 4 164 726, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

Сейчас лечиться от COVID-19 в России продолжают 367 988 человек.

Число выздоровевших за сутки возросло на 16 012, до 3 713 445. Их доля увеличилась до 89,2% от всех заразившихся.

Количество летальных исходов за сутки составило 417 против 480 днем ранее. Всего от инфекции умерли 83 293 пациента.-0-