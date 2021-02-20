В России за сутки выявили 12 953 случая заражения COVID-19

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 12 953. Общее количество инфицированных достигло 4 151 984, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,31%. В девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент остается меньше единицы. Выше всего он в Санкт-Петербурге - 0,99, в Иркутской области показатель равен 0,98, в Воронежской и Нижегородской - 0,97, в Ростовской - 0,95, в Архангельской - 0,91, в Красноярском крае - 0,87.

В Свердловской области коэффициент, который накануне опускался до минимума с июля, немного вырос - до 0,85. В Подмосковье, где 19 февраля фиксировался минимум с конца июня, показатель поднялся до 0,77.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных для борьбы с эпидемией.

Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.-0-