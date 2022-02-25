В России за сутки выявили 123 460 случаев заражения COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 123 460 до 16 052 028. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,78%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 167 310 до 13 139 97. Днем ранее в штабе сообщили о 136 433 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 787 до 349 365. Днем ранее было выявлено 762 смерти.-0-