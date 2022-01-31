В России за сутки выявили 124 070 случаев заражения COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 124 070 - до 11 861 077, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 130 против 28 944 днем ранее. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 621 - до 331 349. Днем ранее было зарегистрировано 617 летальных исходов.-0-