В России за сутки выявили 125 836 случаев заражения COVID-19

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России число новых случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 125 836, до 11 986 913. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 17 487, что на 92,4% выше показателя предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 80 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее оно составляло 9 090 случаев.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 301 против 30 130 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 288 582 случая выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 85,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 663, до 332 012. Днем ранее был зарегистрирован 621 летальный исход.-0-