В России за сутки выявили 13 397 случаев заражения COVID-19

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 13 397, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 5 249 990.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 256. Всего уже выздоровели 4 828 500 человек. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло за сутки на 396 против 379 днем ранее. Всего от инфекции умерли 127 576 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.-0-