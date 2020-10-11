В России за сутки выявили 13 634 случая заражения коронавирусом

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом составило в России за сутки 13 634, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Это число стало максимальным за все время пандемии. В относительном выражении прирост числа новых случаев увеличился до 1,1%, до этого он два дня держался на уровне 1%. Общее число заразившихся достигло 1 298 718 человек.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,3%), Республике Чувашия (0,4%), Московской и Тульской областях, республиках Тува, Татарстан, Башкортостан и Чукотском АО (по 0,5%). Новые 419 случаев выявлены в Московской области, 272 - в Ростовской, 262 - в Нижегородской, 246 - в Архангельской, 209 - в Свердловской области. Всего в настоящее время в РФ болеют 255 679 человек.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило в России за сутки 4240. Всего вылечились от инфекции 1 020 442 пациента, сообщили в штабе. Общее число выздоровевших сократилось до 78,5% от общего числа заразившихся. В субботу этот показатель составлял более 79%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 149 против 191 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 597 человек.-0-