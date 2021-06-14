В России за сутки выявили 13 721 случай заражения COVID-19

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло за сутки на 13 721, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 5 222 408.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 312. Всего уже выздоровели 4 809 647 человек.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92,1% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 371 против 357 днем ранее. Всего от инфекции умер 126 801 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.-0-