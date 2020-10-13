В России за сутки выявили 13 868 заразившихся коронавирусом - максимум за все время

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом составило в России за сутки 13 868, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это максимальное число выявленных случаев за все время эпидемии.

В относительном выражении прирост данного показателя увеличился с 1% до 1,1%. Общее число заразившихся возросло до 1 326 178.

За сутки выписаны 7550 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, - это максимум с 5 августа. Всего вылечились от инфекции 1 031 785 пациентов. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составляет 78% всех заразившихся.

Количество летальных исходов из-за коронавируса возросло в России за сутки на 244 против 125 днем ранее, это максимум за все время эпидемии. Общее число умерших - 22 966. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии), как и днем ранее, 1,73%, следует из данных штаба.

Общее число зараженных в мире, по данным Reuters, превысило 37,7 млн, с момента вспышки скончались 1,078 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (7,783 млн), Индии (7,175 млн) и Бразилии (5,094 млн).-0-