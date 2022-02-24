В России за сутки выявили 132 998 случаев заражения коронавирусом

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 132 998 - до 15 928 568. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,84%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 136 433 - до 12 972 661. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 179 203.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 762 - до 348 578. Днем ранее было выявлено 785 смертей.-0-