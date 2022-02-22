В России за сутки выявили 135 172 случая заражения коронавирусом

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 135 172, до 15 657 928. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,87%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 164 293, до 12 657 025. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 127 494. Доля выписанных пациентов увеличилась до уровня 80,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 796, до 347 031. Днем ранее было зарегистрировано 735 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) снизилась до уровня 2,22%.-0-