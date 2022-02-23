В России за сутки выявили 137 642 случая заражения коронавирусом

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 137 642 - до 15 795 570. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост количества заражений составил 0,88%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 179 203 - до 12 836 228. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 164 293.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 785 - до 347 816. Днем ранее было зарегистрировано 796 смертей.-0-