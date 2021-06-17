В России за сутки выявили 14 057 случаев заражения COVID-19

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 14 057, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 5 264 047.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 205. Всего уже выздоровели 4 839 705 человек. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 92% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло за сутки на 416 против 396 днем ранее - это максимальный показатель с 23 марта. Всего от инфекции умерли 127 992 человека.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.-0-