В России за сутки выявили 14 207 новых случаев заражения COVID-19

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 14 207. Общее количество инфицированных в стране достигло 4 086 090. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,35%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 13 935. Всего уже выздоровели 3 607 036 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, возросла до 88,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 394 против 430 днем ранее, что является минимумом с 30 ноября. Всего от инфекции умерли 80 520 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,97%, следует из данных штаба.-0-