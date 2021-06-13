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13 июня 2021, 11:47

В России за сутки выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом

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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 14 723, общее число заболевших возросло до 5 208 687, сообщают РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 14 723 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2373 (16,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 208 687 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,28%.

За этот период в России подтверждены 357 смертей с COVID-19, за все время - 126 430. В частности, в Москве скончались 69 человек, Санкт-Петербурге - 48, Нижегородской области - 19.

Всего в Москве за сутки госпитализированы 1573 человека с COVID-19, на искусственной вентиляции легких находятся 506 человек. Отмечается, что за это же время в российской столице выздоровели еще 3038 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, в Москве увеличилось до 1 093 738.-0-

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