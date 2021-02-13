В России за сутки выявили 14 861 новый случай COVID-19

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 14 861 до 4 057 698. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,37%

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 765. Всего уже выздоровели 3 577 907 человек. По данным штаба, пять дней число выписанных превышает количество новых выявленных случаев. Доля выздоровевших увеличилась до 88,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 502 против 507 днем ранее. Всего от инфекции умерли 79 696 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,96%, следует из данных штаба.-0-