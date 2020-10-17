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17 октября 2020, 12:43

В России за сутки выявили 14 922 случая заражения коронавирусом

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17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 14 922 против 15 150 днем ранее, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет ТАСС.

Всего в России заразились 1 384 235 человек.

Больше всего случаев было выявлено в Москве - 4648 (против 5049), Санкт-Петербурге - 659, что вновь стало максимальным значением с начала эпидемии, в Подмосковье - 458, Ростовской и Нижегородской областях - 288 и 287 соответственно.

Наименьший прирост за сутки в относительном выражении зафиксирован в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (0,5%), Туве, Дагестане, Московской и Челябинской областях (0,6%), сообщили в штабе.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся в данный момент, возросло на 6026 - до 295 034.

Всего выздоровели 1 065 199 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, в том числе за сутки 8617. Несмотря на максимальный с конца июля прирост количества вылечившихся, их доля вновь сократилась - до 77% всех инфицированных.

Число летальных исходов за сутки возросло на 279 против 232 днем ранее. В стране подтвердили более 200 смертей за один день уже в пятый раз с начала недели.

Всего в России, по данным штаба, из-за нового заболевания умерли 24 002 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%.

В частности, за сутки умерли 56 человек в Москве, 31 - в Санкт-Петербурге, 11 - в Ростовской области, 10 - в Подмосковье, по 8 - в Туве и Смоленской области.-0-

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