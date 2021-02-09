В России за сутки выявили 15 019 случаев заражения COVID-19

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 019, это минимальный прирост с 17 октября. Общее количество инфицированных в стране достигло 3 998 216, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил менее 0,4%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 21 795. Всего уже выздоровели 3 493 886 человек. Доля выписанных пациентов увеличилась до 87,4% от общего числа заразившихся.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 530 против 407 днем ранее. Всего от инфекции умерли 77 598 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 1,94%.-0-