В России за сутки выявили 15 038 случаев заражения COVID-19

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 038. Общее количество инфицированных в стране достигло 4 027 748. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил более 0,37%.

Число выздоровевших от коронавируса в России за сутки возросло на 21 961. Всего уже вылечились 3 538 422 человека. Третий день подряд число вылечившихся в стране превышает количество выявленных случаев заражения. Доля выздоровевших увеличилась до 87,9% от общего числа заболевших.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 553 против 536 днем ранее. Всего от инфекции умерли 78 687 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,95%.-0-