В России за сутки выявили 15 089 новых случаев COVID-19

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 089. Общее количество инфицированных в стране достигло 4 042 837. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост числа заболевших, согласно данным штаба, составил около 0,38%.

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 20 720. Всего уже выздоровели 3 559 142 человека. По данным штаба, доля выздоровевших в стране увеличилась до 88% от общего числа заболевших.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 507 против 553 днем ранее. Всего от инфекции умерли 79 194 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 1,96%, следует из данных штаба.-0-