В России за сутки выявили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 15 099, до 1 399 334, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных третий день подряд составляет 1,1%. Наименьшие темпы прироста были зафиксированы в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (0,5%).

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве - 4 610 (против 4 648 днем ранее), в Санкт-Петербурге - 674, что стало очередным максимумом с начала пандемии, в Подмосковье - 460, в Ростовской и Нижегородской областях - 289 и 288.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся в данный момент, в России впервые превысило 300 тыс. В стране насчитывается 304 571 болеющий (21,8% всех заразившихся).

Количество вылечившихся россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 5 377, до 1 070 576. По данным штаба, доля выздоровевших сократилась до 76,5% инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 185 против 279 днем ранее. В общем с начала эпидемии в стране умерли 24 187 инфицированных, следует из данных штаба.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%.-0-