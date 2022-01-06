В России за сутки выявили 15 316 случаев заражения COVID-19

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 316. Это минимум с 17 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,14%.

Общее число заболевших в России достигло 10 601 300.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 949 - до 9 623 677. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 90,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 802, это минимум с 27 сентября. Днем ранее было зарегистрировано 828 смертей, всего с начала пандемии из-за ковида умерли 313 817 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) составляет 2,96%, следует из данных штаба.-0-