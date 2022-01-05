В России за сутки выявили 15 772 случая заражения COVID-19

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 772 - до 10 585 084, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,15%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 25 581. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 90,7% от общего числа заразившихся. Всего уже в России выздоровели 9 600 728 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 828 против 834 днем ранее - до 313 015. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) возросла до уровня 2,96%, следует из данных штаба.-0-