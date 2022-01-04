В России за сутки выявили 15 903 случая заражения COVID-19

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 903 - до 10 570 212, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 071 - до 9 575 147. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 90,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 834 против 835 днем ранее - до 312 187. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,95%, следует из данных штаба.-0-