В России за сутки выявили 15 916 случаев заражения COVID-19

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 916, это минимальный показатель с 21 октября, сообщает ТАСС со ссылкой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общее количество инфицированных в России достигло 3 983 197.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 881. Всего уже выздоровели 3 472 091.
Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 87,2% от общего числа инфицированных.
Число летальных исходов возросло на 407 против 432 днем ранее, это минимум с 30 ноября. Всего от инфекции умерли 77 068 пациентов.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,93%, следует из данных штаба.-0-