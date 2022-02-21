В России за сутки выявили 152 337 случаев заражения COVID-19

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 152 337, до 15 522 756. Это минимум с 2 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,99%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 127 494 против 147 296 днем ранее. Всего зарегистрировали 12 492 732 случая выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 80,5% от общего числа заразившихся.

Число смертей из-за коронавируса в России возросло за сутки на 735 против 745 днем ранее, до 346 235. Таким образом, уже неделю в стране регистрируют свыше 700 летальных исходов за сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) снизилась до 2,23%, следует из данных штаба.-0-