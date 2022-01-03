В России за сутки выявили 16 343 случая заражения COVID-19, минимум с 17 июня

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 343 - до 10 554 309, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 17 июня 2021 года. В относительном выражении он составил 0,16%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 037 - до 9 548 076. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 835 против 811 днем ранее - до 311 353. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,95%, следует из данных штаба.-0-