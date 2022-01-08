В России за сутки выявили 16 568 заразившихся коронавирусом

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 568, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, пишет ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%. Общее число заболевших в России достигло 10 634 603.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 449 - до 9 666 161. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 90,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 796. Днем ранее было зарегистрировано 787 смертей, всего с начала пандемии из-за инфекции умерли 315 400 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) при этом выросла до 2,97%, следует из данных штаба.-0-