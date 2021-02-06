В России за сутки выявили 16 627 случаев заражения коронавирусом

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 627. Общее количество инфицированных достигло 3 951 233, сообщает ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,42%. Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 831. Всего уже вылечились 3 436 326 человек. Таким образом, 12 дней количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения. Общая доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 87% от общего числа заразившихся. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 497 против 527 днем ранее. Всего от инфекции умерли 76 229 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 1,93%, следует из данных штаба.-0-