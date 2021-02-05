В России за сутки выявили 16 688 новых случаев COVID-19

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 688. Общее количество инфицированных достигло 3 934 606, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян за сутки возросло на 23 582. Всего выздоровели 3 413 495 человек. Уже 11 дней подряд количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения в стране. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 86,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов в России за сутки увеличилось на 527 против 521 днем ранее. Всего от инфекции умерли 75 732 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,92%.-0-