В России за сутки выявили 165 643 случая заражения COVID-19

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 165 643 - до 13 147 666. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,3%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 81 188 - до 10 706 142. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 55 683.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 698 - до 336 721. Днем ранее было выявлено 609 смертей.-0-