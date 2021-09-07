В России за сутки выявили 17 425 случаев заражения COVID-19

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 425. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 047 880. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,25%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 243. Всего уже выздоровели 6 302 250 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 795 против 790 днем ранее. Всего от инфекции умерли 188 785 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,68%, следует из данных штаба.-0-