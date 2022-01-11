В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения коронавирусом

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 525, до 10 684 204. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 216, до 9 732 018. Доля выписанных пациентов увеличилась до 91,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за COVID-19 в России возросло за сутки на 783 против 741 днем ранее, до 317 687. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,97%.-0-