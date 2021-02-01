В России за сутки выявили 17 648 случаев заражения COVID-19

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 17 648, что является минимальным показателем с 28 октября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 3 868 087.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 169. Всего выздоровели 3 318 173 человека. Уже неделю количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 85,8% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло до 437 против 485 днем ранее. Всего от инфекции умерли 73 619 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,9%, следует из данных штаба.-0-