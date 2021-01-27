В России за сутки выявили 17 741 случай заражения COVID-19

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 17 741, что стало минимумом с 29 октября, сообщает ТАСС.

Общее количество инфицированных в России достигло 3 774 672.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 922, что в 1,5 раза больше, чем количество выявленных за минувший день случаев заражения. Всего уже выздоровели 3 202 483 человека.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 84,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 594 против 564 днем ранее. Всего от инфекции умерли 71 076 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,88%, следует из данных штаба.-0-