В России за сутки выявили 17 837 заразившихся COVID-19

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 837, до 7 176 085, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 907, до 6 418 033. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 781 против 719 днем ранее, до 194 249. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,71%, следует из данных штаба.-0-