В России за сутки выявили 17 946 случаев заражения COVID-19

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 946 - до 10 702 150. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 346 - до 9 758 364. Доля выписанных пациентов возросла до 91,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за COVID-19 в России возросло за сутки на 745 против 783 днем ранее - до 318 432. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) возросла до уровня 2,98%.-0-