В России за сутки выявили 171 905 случаев заражения коронавирусом

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 171 905 - до 12 982 023. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,34%.
Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 55 683 - до 10 624 954. Днем ранее число выздоровевших за сутки составляло 59 583.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 609 - до 336 023. Днем ранее была зарегистрирована 661 смерть.-0-