В России за сутки выявили 179 147 случаев заражения коронавирусом

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 179 147, до 15 199 720. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,19%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 191 098 против 198 369 днем ранее. Всего с начала пандемии зарегистрировали 12 217 942 случая выздоровления.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 798, до 344 755. Днем ранее было зарегистрировано 784 летальных случая.-0-