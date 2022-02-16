В России за сутки выявили 179 284 случая заражения коронавирусом

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 179 284, до 14 659 880. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
В относительном выражении прирост составил 1,23%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 172 468, до 11 643 393. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 137 881.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 748, до 342 383. Днем ранее было выявлено 704 смерти.-0-