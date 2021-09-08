В России за сутки выявили 18 024 случая заражения коронавирусом

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 18 024. Всего COVID-19 диагностирован у 7 065 904 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 262. Всего уже выздоровели 6 320 512 человек.
Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 89,5% от общего числа инфицированных.
Число летальных исходов возросло за сутки на 797 против 795 днем ранее. Всего от инфекции умерли 189 582 человека.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,68%, следует из данных штаба.-0-