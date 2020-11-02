В России за сутки выявили 18 257 заразившихся коронавирусом

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 18 257 до 1 655 038. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1,1%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 10 360, всего от инфекции выздоровели 1 236 033 пациента. Согласно данным штаба, доля выздоровевших снизилась до 74,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 238 против 245 днем ранее. Всего от инфекции умерли 28 473 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 1,72%.

Общее число зараженных в мире, по последним данным Reuters, превысило 46 млн, с момента вспышки скончались около 1,2 млн больных. Наибольшее число инфицированных подтверждено в США (9,1 млн), Индии (8,2 млн) и Бразилии (5,5 млн).-0-