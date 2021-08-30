В России за сутки выявили 18 325 случаев заражения коронавирусом

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 325, до 6 901 152. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 180, до 6 162 430. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 792 против 797 днем ранее. Всего от инфекции умерли 182 429 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась 2,64%.-0-