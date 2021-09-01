В России за сутки выявили 18 368 случаев заражения COVID-19

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 368, до 6 937 333, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.

В настоящее время в России продолжают лечение 553 940 человек. Всего уже выздоровели 6 199 379 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла почти до 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 790 против 795 днем ранее, до 184 014. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,65%, следует из данных штаба.-0-