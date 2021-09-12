В России за сутки выявили 18 554 случая заражения COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
12 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 554, до 7 140 070. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе РФ по борьбе с новой инфекцией.
В частности, за сутки было выявлено 1597 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 718 - в Московской области, 506 - в Свердловской области, 472 - в Ростовской области, 470 - в Самарской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 557 664 человека.-0-