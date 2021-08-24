В России за сутки выявили 18 833 случая заражения COVID-19 

Фото ТАСС
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 833. Общее количество заразившихся увеличилось до 6 785 374. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 636. Всего уже выздоровели 6 053 503 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 794 против 776 днем ранее. Всего от инфекции умерли 177 614 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,62%, следует из данных штаба.-0-