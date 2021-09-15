В России за сутки выявили 18 841 случай заражения COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 841, сообщает газета "Известия" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 194 926 случаев заражения коронавирусом.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 039, до 6 435 072.
Число летальных исходов за сутки возросло на 792 против 781 днем ранее, до 195 041.-0-