В России за сутки выявили 18 891 случай заражения коронавирусом

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 891, сообщает ТАСС.

Общее количество инфицированных увеличилось до 7 121 516, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Число вылечившихся возросло за сутки на 17 888 - до 6 375 160 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 796 против 789 днем ранее - до 191 961. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) выросла до 2,7%, следует из данных штаба.-0-