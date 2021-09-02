В России за сутки выявили 18 985 случаев заражения COVID-19

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 985, до 6 956 318, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.
Количество так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые лечатся в данный момент, снизилось до 553 458.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 669, до 6 218 048. Доля выписанных пациентов - примерно 89,4% от общего числа заразившихся.
Количество смертей увеличилось за сутки на 798 против 790 днем ранее, до 184 812. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,66%.-0-